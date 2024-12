Thesocialpost.it - Nettuno, Gianluca ucciso dall’ex moglie Simonetta a coltellate: insieme una figlia e un bar

Omicidio sul litorale romano.Cella, 36 anni, hal’ex compagno,Monaco, 43 anni, con una coltellata al petto durante l’ennesimo litigio, probabilmente per motivi economici. La donna ha confessato il delitto, aiutando i carabinieri a recuperare l’arma.Cosa è successoIl tragico episodio si è verificato nel cortile del condominio dove viveva la donna, in via Bachelet numero 6. L’arma utilizzata è un coltello da cucina con una lama di venti centimetri. A scoprire il corpo e chiamare i soccorsi è stato un inquilino che ha notatoMonaco riverso a terra.La vittima e la sua ex compagna avevano in passato gestito un bar sulla riviera di Ponente ad Anzio. Nonostante fossero separati, i due condividevano una. Entrambi erano noti alle forze dell’ordine per precedenti, inclusi reati legati alla droga.