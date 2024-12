Tg24.sky.it - Natale 2024, cosa fare a Verona: eventi da non perdere

Leggi su Tg24.sky.it

Per visitare, il consiglio è di tracciare un itinerario dei luoghi must della città ed esplorare il centro storico: le luci natalizie, la folla delle grandi occasioni, i mercatini die gli addobbi che rendono l’atmosfera, già magica durante tutto l’anno, veramente speciale ed indimenticabile.Mercatini diI mercatini didisono famosi in tutta Italia ed assolutamente da visitare per vivere a pieno lo spirito natalizio. Dal 15 novembre al 26 dicembrein via del Pallone ha luogo la 15ª edizione dei Mercatini di. Per chi viaggia con bambini si può ottenere il passaporto di. Si tratta di un documento che si richiede al centro di informazioni turistiche di via delle Costa e che si può timbrare ogni volta che si visita un sito natalizio.