Liberoquotidiano.it - Morto di freddo in garage? Treviso, chi l'ha lasciato senza casa: un caso enorme a sinistra

“Basta sfratti! Basta persone in strada!”. “Siamo arrabbiati e sconvolti, accoglienza degna! Accoglienza subito!”. “Laè un diritto!”. “Impensabile lo sfratto!”. “Laè un diritto fondamentale”. E ancora: “Case, accoglienza e servizi per tutt*”. “Non raccontiamoci panzane. Ci sono oltre 100 persone che vivono in strada o ospitate temporaneamente nei dormitori cittadini”. A leggere queste righe che riportano encomiabili principi, anche giusti per carità, viene da pensare che chi li pronuncia abbia pure una certa coerenza. Ma dalle parole ai fatti passa un abisso, soprattutto se si scopre che il proprietario dellada cui era stato a mandato via Marco Magrin, il 53enne di, lin un, è un noto attivista dei centri sociali, e dell'associazione, ironia della sorte, “Caminantes.