Lanazione.it - Morì nell’Atlantico nella barca con Soldini. Il figlio racconta il padre a Firenze

, 7 dicembre 2024 - Unilscomparso in mare in un documentario di rara potenza. Si chiama “No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta” ed è la storia di un, di una madre e di un’onda assassina. Ma soprattutto, è l’indagine sentimentale di un. Unche di quel giovane, così appassionato e avventuroso, non ricorda nulla. Il documentario sarà proiettato martedì 10 dicembre alle 19 alla presenza del regista Tommaso Romanelli al cinema Astra di piazza Beccaria a. È la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi. L’equipaggio di Giovanni, a un passo dal record sulla traversata atlantica New York-Cape Lizard, sta fronteggiando una depressione atmosferica violentissima: mare forza 9, raffiche a 80 nodi, onde di 25 metri.