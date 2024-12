Sport.periodicodaily.com - Monza vs Udinese: le probabili formazioni

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I brianzoli sono pienamente coinvolti nella zona retrocessione, mentre i friulani strizzano l’occhio ad un piazzamento europeo.vssi giocherà lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI brianzoli occupano attualmente la diciannovesima posizione in classifica con dieci punti, frutto di una sola vittoria in trasferta a Verona, sette pareggi e sei sconfitte. La squadra di Nesta deve cambiare passo se vuole evitare una salvezza che sembra essere pressochè certa.I friulani sono noni in classifica con 17 punti, un andamento al di là delle aspettative, malgrado la vittoria stia mancando da 4 partite. Per la squadra di Runjac la trasferta in Brianza è l’occasione giusta per tornare ad esultare e tenere sempre d’occhio la zona Europa.