Mimì Caruso: "Sono stata vittima di bullismo, costretta a cambiare scuola"

è cresciuta in un paesino che si chiama Usmate Velate, in Brianza, insieme a due genitori che l’hanno adottata quando aveva pochi mesi di vita. Il suo Paese d’origine è il Mali, ma ovviamente non lo conosce. “Le mie radici non le sento tanto perchéadottata che avevo tre mesi. Però con altre amiche, anche loro adottate, sogniamo di partire per il Mali e stare lì un po’ di tempo per scoprire le nostre origini. Sarà un bellissimo viaggio“, ha dichiarato al Corriere. “A, durante le medie,di, poi ho cambiatoed è andata meglio“. Gli sfottò ovviamente erano per il suo colore della pelle. “Citanti sbruffoni in giro, allora ci rimanevo male, ma ora l’ho superato. So che le teste di C esistono. Mi hanno fortificato e insegnato a farmi rispettare“.