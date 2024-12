Ilrestodelcarlino.it - Megabox, è un campionato senza respiro. Arriva un’altra corazzata, c’è l’ostica Igor

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

. Come sempre in questo. Si torna a giocare. LaOndulati del Savio Vallefoglia ospita oggi alle 18 al PalalaGorgonzola Novara, quarta in classifica a 23 punti, nove in più delle tigri. In palio anche stavolta ci sono punti preziosissimi per mantenere l’ottavo posto in classifica al termine del girone di andata e qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto dal club. Così racconta la preparazione alla partita l’opposto biancoverde Erblira Bici: "La partita contro Novara in casa si prospetta difficile, specie dopo due sfide interminabili che sono finite al tie-break. Ovviamente avremo voluto avere qualche punto in più, però si sa che in questobisogna essere sempre cauti. Novara viene da un periodo non dei migliori però comunque ha portato la vittoria a casa, e vorranno sicuramente continuare.