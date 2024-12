Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Yanqing 2024 in DIRETTA: riparte la sfida tra Bormolini e Karl

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalom gigante parallelo di, evento valido per la Coppa del Mondo diparallelo/2025. Dopo le emozioni azzurre di Mylin la pattuglia italiana ci riprova sulle nevi cinesi, con un doppio appuntamento che promette scintille.Ad una settimana dalle due splendide vittorie colte dal team tricolore prima con Edwin Coratti in gigante, poi con Maurizioin slalom, l’Italia prova nuovamente a salire sul podio. Spedizione azzurra nutrita con ben 9 uomini. Ai sopracitati si aggiungono Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Marc Hofer e Fabian Lantschner. Tra i favoriti gli austriaci Benjamined Alexander Payer, ed i sudcoreani Sangho Lee e Kim Sangkyum.