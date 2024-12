La nona meraviglia dell’Atalanta | Milan battuto 2-1 Gasperini in vetta aspettando Napoli-Lazio

Leggi su Sportface.it

“Tifoseria, squadra, mister, società. Con questa grinta nessuno ci fermerà”. Questo striscione ha accolto Atalanta eall’ingresso in campo di una partita che ha regalato alla Dea lavittoria consecutiva, come nella striscia registrata tra febbraio e luglio 2020. Non è riuscita a fermarla la Roma e non ci è riuscito il, sconfitto 2-1 con le reti di De Ketelaere e Lookman. Una vittoria che rafforza la candidatura allo Scudetto e che permette agli uomini di(oggi squalificato) di salire inalmeno per due notti,di domenica. “Vinceremo il tricolor”, canta la curva bergamasca. Bergamo non ha paura di sognare.A partire meglio al Gewiss Stadium però sono gli ospiti, che sfiorano il gol dopo 30 secondi con un diagonale di Pulisic (costretto ad uscire per infortunio nel primo tempo).