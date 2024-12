Anteprima24.it - La De Vita Soccer esagera e rifila la “manita” al Futsal Crisci

Tempo di lettura: 2 minutiSevera lezione della Deal. La squadra sannita era chiamata alla vittoria, dopo aver steccato lo scontro diretto in casa del fanalino di coda Cales Sporting Club.Al PalaValentino Ferrara, gli uomini guidati da Alfredo De, accompagnato dal neo-allenatore Angelo Raffio, alla sua prima presenza in panchina, si sono imposti con una “” ai danni del. Partita subito indirizzata verso la strada giusta con la doppietta di Russo nei primi dieci minuti di gioco ad imporre il 2-0. Le altre reti, per il finale di 5-1, sono state firmate da De Luca e De Franco, quest’ultimo con una doppietta che conferma il suo straordinario momento di forma. Vittoria e tre punti che portano la formazione della presidente Veronica Sanginario a quota 7 punti in classifica, a debita distanza dalle sabbie mobili della zona play-out nel primo anno di Serie C2.