Impeachment Corea del Sud è caos | il partito di Yoon boicotta il voto Il presidente | Mi scuso per la legge marziale

Seul, 7 dicembre 2024 – Prima delsull’, ilsudnoSuk-yelo ha offerto le sue scuse per ladichiarata martedì sera e poi ritirata a causa delcontrario del Parlamento. “Non si ripeterà più”, ha dettoin un messaggio tv alla nazione. “La dichiarazione diè nata dalle mie urgenze come”, ha spiegato il, tornato in pubblico per la prima volta dalinnescato martedì sera. “Tuttavia, nel farlo ho causato ansia e disagio al pubblico. Misinceramente con i cittadini che sono rimasti molto angosciati”, ha aggiunto, escludendo che la vicenda possa ripetersi., nel breve intervento, ha assicurato che “non si sottrarrà alla responsabilità legale e politica sulla dichiarazione di”, ma non ha offerto le dimissioni, dicendo solo che avrebbe “affidato alle misure per stabilizzare la situazione politica, incluso il mio mandato”.