Huawei Band 9 | recensione completa specifiche e funzioni

Ho provato il fitness tracker9, un modello economico, leggero ma completo che può diventare il tuo compagno di allenamento grazie alla sua affidabilità.Con miglioramenti ai sensori, un display AMOLED brillante e una batteria a lunga durata, questo smartsi posiziona tra i migliori dispositivi nella sua categoria. Acquista su AmazonXiaomi Mi Smart9: design e display9 sfoggia un design minimalista e leggero (solo 14 grammi senza cinturino) con uno spessore di 8,9 mm. È disponibile in una gamma di colori vivaci, tra cui bianco, nero stellare, rosa, giallo limone e blu.Il cinturino in fluoroelastomero garantisce comfort anche durante sessioni sportive intense, mentre il modello blu offre un’opzione in nylon intrecciato per un look distintivo ed è quello che ho testato.