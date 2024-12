Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League arrivano i successi di Vipiteno, Merano e Cortina

Cinque partitedi2024-2025 con altrettante squadre di casa nostra impegnate sul. Per le italiane3 vittorie cone due sconfitte.Renon era di scena in casa di Jesenice e torna a casa con una sconfitta per 5-3. Gli sloveni passano in vantaggo con Slivnik dopo soli 43 secondi di gioco, ma Renon risponde con l’1-1 dopo 21 secondi. I padroni di casa allungano con il 2-1 di Urukalo e il 3-1 di Slivnik, prima che Cuglietta accorci le distanze al 34:27. Di nuovo Jesenice a segno con il 4-2 di Cimzar al 43:48, quindi Jenko chiude i conti con il 5-2 al 45:08. Nel finale c’è tempo per il 5-3 di Insam al 46:12.ospitava Bregenzerwald ed è arrivato un successo per 3-1. Tutto nel finale di match. Dopo due periodi chiusi a reti bianche, sono gli austriaci a sbloccare il punteggio con Summer al 50:41.