Tvzap.it - Gustavo Rodriguez, le ultime notizie dall’ospedale: come sta

Leggi su Tvzap.it

Social., lesta., il padre di Belen, è rimasto coinvolto in un incendio divampato nella mattina di giovedì 5 Dicembre 2024 in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Il 65enne ha riportato un’intossicazione e ustioni sul 10% del corpo, soprattutto sul volto e sugli arti. Vediamosta e lenotizia giuntedove è ricoverato. ( dopo le foto)Leggi anche: Belen, il papà ricoverato in codice rosso: cos’è successoLeggi anche: Belen, il padreferito gravemente in un incendio:staLeggi anche: Mangia un dolce e muore a 19 anni in videochiamata con la mamma: cosa l’ha uccisoLeggi anche: Kate Middleton, il look per il concerto di Natale emoziona tutti: il dettaglio da brividi, lestaAttimi di paura per i tre fratelli