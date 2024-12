Donnapop.it - Grave lutto per un famosissimo cantante: è morta sua madre, aveva 69 anni, ecco chi è e cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

Uninternazionale sta affrontando ildi suaa soli 69. Di chi stiamo parlando?Protagonista di questa triste vicenda è Eminem, noto rapper americano che ha salutato suaprima del tempo. Ma? View this post on InstagramA post shared by Netflix US (@netflix)Come èladel?Ilha salutato per sempre suaDebbie Nelson,a soli 69a causa di una malattia che combatteva da tempo. Secondo quanto si apprende su TMZ – il primo portale a diffondere la notizia – la donna ha affrontato un terribile cancro ai polmoni, che ultimamente era arrivato a una fase avanzata che non le ha lasciato scampo.Negliil rapporto fra ile suaè cambiato: inizialmente non è stato dei migliori, anzi, spesso Eminemmanifestato aspre polemiche nei confronti della donna, anche pubblicamente.