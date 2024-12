Sport.quotidiano.net - Grand Prix podismo Arezzo: Serluca Andrea e Giulia Sadocchi Atleti dell'Anno 2024

di Luca AmorosiL’Unione Polisportiva Policiano ieri sera ha radunato, con una serata-evento, il meglio delaretino a conclusionea 32esima edizione del, assegnando con l’occasione i premi per l’Atleta. Quest’la vittoria è andata aa Polisportiva Policiano che ha partecipato a tutte le 16 gare delmantenendo una condotta costante e continua con un vantaggio sul compagno di squadra Stefano Bettarelli che invece di gare ne ha fatte 14 mentre al terzo posto semprea Polisportiva Policiano Giovanni Ciambriello vincitore 2 anni fa del. In campo femminile ancora una triplettaa Polisportiva Policiano con la vittoria diche ha condotto una stagione in crescita vincendo tantissime gare, al secondo posto Valentina Rossi staccata di circa 200 punti come pure Valentina Mattesini vincitrice lo scorsodel(quest’qualche infortunio ne hcondizionato il rendimento).