Gli stage non sono rapporti di lavoro (ed è meglio così)

Proprio in questi giorni si sta discutendo a livello comunitario l’adozione di una direttiva riguardante il miglioramento delle condizioni dei tirocinanti e la lotta aidicamuffati da tirocini. In questo contesto è utile sgombrare il campo da una falsa credenza molto diffusa tra i giovani di oggi. Glio tirocini che dir si voglia non costituiscono deidi. I tirocini, infatti, consistono in un periodo di orientamento e di formazione con l’obiettivo, tra l’altro, di favorire l’arricchimento di conoscenze dello stagista. In parole povere, mentre i tirocini servono a imparare qualcosa, idisi instaurano per vedere retribuite le proprie competenze.Il problema, come spesso accade, nasce dall’abuso dello strumento. Ogni anno in Italia si attivano circa 300mila tirocini extracurricolari.