Genoa-Torino 0-0 | Vanoli fermo al palo nessun gol a Marassi

(Adnkronos) – Un punto a testa tra, nell’anticipo del sabato della 15esima giornata di Serie A. Ala sfida si chiude sullo 0-0, con la squadra di Vieira che si porta a 15 punti mentre quella dia 16. Primo tempo senza particolari occasioni, tranne che per un tiro di Frendrup respinto in scivolata da Ricci al 33?, mentre da parte granata è arrivato al 39? un tentativo in rovesciata di Sanabria con conclusione sulesterno di Vojvoda. Poche le occasioni anche nella ripresa con le due squadre che hanno pensato prima a non perdere. Al 51? calcio di punizione battuto da posizione defilata dal rossoblu Miretti che finisce direttamente tra le braccia di Milinkovic-Savic. Al 70? ci prova il neo-entrato Karamoh con una conclusione però respinta. Alnon basta neanche l’ingresso di Balotelli per conquistare i tre punti, anzi all’89’ è stato annullato un gol al, andato in rete con Karamoh, ma l’azione era nata da un controllo di braccio di Coco, fischiato dall’arbitro.