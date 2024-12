Udine20.it - Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa. 8 dicembre a Udine

Leggi su Udine20.it

Arte e solidarietà si tengono la mano alla 43esima edizione deldiper la-Comitato di, promosso dall’ADEB-AssociazioneeBalletto in scena l’8al Teatro Nuovo alle 20.30: Kosmos di Andonis Foniadakis, Suite perdue pianoforti di Uwe Sholz, Simply Us di Filipe Portugal, Les Bourgeois di Ben Van Cauwenbergh,324a di Joshua Junker, Dicette Pulecenella:/Pulcinella said;, di Brunella Sabatino e una creazioneper ilfirmata da Massimo Gerardi, Three souls, sono alcune delle novità del programma. Unaparata di talentuosi artisti che si esibiscono gratuitamente per i bambini fragili sostenuti dalla. Lo spettacolo presenta brani inediti, riallestimenti o creazioni, virtuosi pas de deux e assolidel repertorio ballettistico: Le Corsaire, Don Chisciotte, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata,Lo Schiaccianoci, La Bayadère.