Fiumicino un comune a veleno zero | la presentazione del modello Biorepem in aula consiliare

, 7 dicembre 2024- Lunedì 9 dicembre alle 15, presso l’deldi, verrà presentato il(Biocide Reduction in Municipal Pest Management) che vede ildipioniere in Europa di un nuovo approccio ecologico alla gestione degli infestanti. Saranno presenti all’incontro il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa. Il progetto, tutt’ora in atto su gran parte del territorio comunale e finanziato dal programma Life dell’Unione Europea, prevede la riduzione dei biocidi (ovvero veleni) nella gestione delle disinfestazioni e derattizzazioni. Ildine ha testato il funzionamento, a partire dal 2020 insieme aldi Francavilla al Mar, e durante l’incontro di lunedì verranno presentati i risultati della sperimentazione.