Lanazione.it - Firenze, accesi videomapping e luci su Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio

, 7 dicembre 2024 - Proiezioni esui monumenti diper le feste di Natale 2024, dal pomeriggio di sabato 7 dicembre quando la Sindaca Sara Funaro e l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini hanno acceso lesu, San Paolino e in piazza Santa Maria Novella.di Natale aFino al 7 gennaio 2025, infatti, il Comune di– Assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Città Metropolitana die con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti Unesco città creative” accendono di luce la città con Florence Lights Up, spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce. Suè tornato il video-mapping, che incanterà cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio.