Estorsione a un minorenne, l’ex baby promessa del calcio condannato a tre anni di carcere

Firenze, 7 dicembre 2024 –delIdris Ben Moussa è statoa tree quattro mesi per l’ennesimaai ddi un. Per il giovanissimo classe 2001, fiorentino dell’Isolotto, che ha militato anche nelle giovanili della Fiorentina, è arrivata una nuova bastonata. Questa volta da Milano. Ieri mattina la giudice del tribunale meneghino, Teresa De Pascale, ha imposto peril mantenimento della misura cautelare in. Il 23enne si trova recluso a Sollicciano. Tutto ha inizio lo scorso aprile: dopo aver aperto un profilo sul sito specializzato (megaescort), ha ricevuto la telefonata di un ragazzo di nemmeno 17che lo invitava a raggiungerlo nella sua abitazione. Una volta a casa della vittima, Ben Moussa – difeso dagli avvocati Samuele Zucchini e Paolo Florio – sarebbe andato ben oltre la prestazione pattuita al prezzo di 150 euro: avrebbe infatti fatto stendere il giovane a terra e, dopo averlo filmato, lo avrebbe ricattato.