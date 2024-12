Quotidiano.net - Crisi Stellantis: allarme Svimez per il Mezzogiorno, incertezza su 'Decontribuzione Sud'

Mentre laincalza con i primi licenziamenti nell'indotto che si concretizzano in queste ore, lalancia l'sulle ricadute della graveautomotive sull'apparato produttivo e occupazionale del, e i dati ufficiali certificano, finora, la poca attrattività della Zes Unica nella nostra regione. Preoccupa e non poco l'ormai prossima scadenza della misura 'Sud', senza che sia stata introdotta una nuova agevolazione che ne replichi l'efficacia. Lo ha detto il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma. "Si tratta - ha aggiunto Somma - di una misura che a partire dagli anni del Covid non è servita solo a salvaguardare la tenuta sociale del, ma è stata anche funzionale a un rilancio dell'occupazione, oltre gli effetti della pandemia.