Tvplay.it - Crisi Roma, altra batosta per Ranieri: l’annuncio non lascia dubbi

Leggi su Tvplay.it

La sentenza è di quelle senza appello:adesso deve riflettere, ma dovrebbe farlo maggiormente la società giallorossa.La stagione dellasembra non riuscire a mettersi sui binari giusti. L’inizio complicato in casa giallorossa, che è costato la panchina a Daniele De Rossi, non ha trovato soluzione durante il breve interregno di Ivan Juric. Con l’ex tecnico del Torino le problematiche sono continuate e adesso la ‘patata bollente’ è nelle mani di Claudio.Ingeneroso giudicare il lavoro del nuovo tecnico, alla sua terza avventura in giallorosso, dopo solo due partite. Per altro perse contro Napoli e Atalanta, due squadra che in questo momento sembrano essere tra le più accreditate per vincere lo Scudetto. Un’immediata inversione di rotta è però richiesta, se non altro perché la classifica inizia ad essere preoccupante.