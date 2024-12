Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: FAZIO ACCOGLIE STING CON GIORDANA ANGI. GLI OSPITI DELL’8 DICEMBRE

Domenica 82024 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabiodella puntata: in esclusiva la leggenda del pop-rock, che in oltre 50 anni di straordinaria carriera, prima come frontman dei Police e poi da solista, ha venduto complessivamente 100 milioni di album in tutto il mondo e ottenuto 17 Grammy Awards, un Golden Globe, 4 BRIT Awards e 4 nomination agli Oscar.Il cantautore, compositore e attivista britannico sarà protagonista di uno speciale duetto live conin “Il nostro amore”, riadattamento in italiano realizzato dalla cantautrice e polistrumentista italo-francese del brano di“For Her Love”.Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, per la prima volta insieme nella commedia “Io e te dobbiamo parlare”, diretta dallo stesso Siani e al cinema dal 19