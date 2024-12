Centenari a Santa Marinella il Sindaco | Nella nostra città si vive bene e a lungo

Leggi su Ilfaroonline.it

La, 7 dicembre 2024- “Asie a, come testimonia la presenza di molti anzianie super”.Ad affermarlo è ilPietro Tidei, di ritorno dalla festa organizzata per la signora Concetta, ospite di una casa di riposo di suore, dove ha appena festeggiato i suoi primi 104 anni.La signora Concetta è solo una delle quindici persone residenti nel Comune che vantano un’età a tre cifre. A loro però vanno aggiunti altriospiti delle Rsa della, come il signor Aldo Giaccone che qualche settimana fa ha compiuto ben 108 anni. Lui, piemontese nato nel 1916, è oramai da qualche annomarinellese d’adozione ed oggi è amorevolmente accudito dal personale della casa di riposo e da sua figlia Rita.“Siamo lieti di constatare che i nostri cittadini vivono ae in salute.