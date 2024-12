Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Brescia: le probabili formazioni

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La vittoria è l’unico risultato a disposizione per entrambe le squadre se vogliono recuperare terreno sulla zona play-off.vssi giocherà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi sono undicesimi e vengono dal pareggio ricco di reti contro la SAmpdoria. La squadra di Caserta è comunque a quattro lunghezze dalla zona play-off, ed una vittoria sarebbe fondamentale per restare in scia.Le Rondinelle sono ottave in classifica, l’ultimo posto utile per raggiungere i play-off, e devono cercare di mantenerlo. Molto passa anche dalla trasferta in Calabria dove la squadra di Maran dovrà uscire con un risultato positivo.