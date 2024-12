Quifinanza.it - Briatore vende a Leonardo Maria Del Vecchio i tre Twiga e il Billionaire a Porto Cervo che cambierà nome

Leggi su Quifinanza.it

LMDV Capital ha firmato un accordo per l’acquisizione del Brande di 4 location del gruppo Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio, accordo col quale Triple Sea Food, gruppo di proprietà di LMDV Capital, si avvia a diventare uno dei più importanti protagonisti dell’hospitality di lusso nel nostro Paese.Il nuovo colosso made in LuxotticaIl closing dell’operazione, subordinato al positivo completamento delle condizioni previste nel contratto firmato tra le parti, è prevista per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso “made in Italy” della ristorazione di lusso con proiezione internazionale.L’operazione prevede l’acquisizione del 100% del brand e delle quattro locationForte dei Marmi,Montecarlo,Baia Beniamin e lo storico immobile delche dal prossimo anno diventerà