Bianca Balti si confessa alle Iene dopo l’asportazione del tumore | Non camminavo dal dolore ho pianto per le bambine – Il video

si racconta a Le. Con l’inviato Nicolò De Devitiis, che l’ha raggiunta a Los Angeles dove vive con le sue figlie per poi tornare insieme a Milano, la modella ha parlato di maternità surrogata, della sua relazione sentimentale attuale, ma anche della sua malattia. Insieme hanno anche condiviso un controllo in ospedale e una visita su un set. Le telecamere sono entrate nella vita della top model conoscendo le persone a lei più care e hanno ripercorso con lei i momenti del suo passato. Il servizio delleandrà in onda la sera di domenica 8 dicembre. Qualche mese faaveva sconvolto i suoi fan annunciando sui socialdi un cancroovaie al terzo stadio. «Era l’8 di settembre – racconta la modella al programma di Mediaset -, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato.