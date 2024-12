Anticipazionitv.it - Ballando con le Stelle sospeso: nuova data per la semifinale

Leggi su Anticipazionitv.it

Sabato 7 dicembre 2024,con lenon andrà in onda, sorprendendo i fan dello storico programma di Rai 1. La Rai ha deciso di dedicare la serata a un evento unico: la diretta della Prima del Teatro alla Scala. Questo appuntamento prestigioso sarà presentato da Milly Carlucci, Bruno Vespa e Serena Scorzoni, promettendo un’esperienza imperdibile. La trasmissione andrà in onda dalle 21:00, celebrando un momento centrale della tradizione culturale italiana. L’annuncio ha spiazzato il pubblico, abituato a seguire lo show di danza ogni sabato sera. E come si evolverà il percorso dei concorrenti dicon lecon le: larinviata al 14 dicembre 2024Con la trasmissione della Prima della Scala, la tanto attesadicon leslitta a sabato 14 dicembre 2024.