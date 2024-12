Oasport.it - Atletica, Ingebrigtsen stella degli Europei di Cross. Battocletti punta al titolo

Sarà il Dokuma Park di Antalya a ospitare glidi2024, in programma domenica 8 dicembre. La nota località turca, famosa per le sue spiagge e sempre più apprezzata dai turisti, sarà la sede della trentesima rassegna continentale dedicata alle corse campestri. Per l’occasione è stato scelto il polmone verde di questa città, tra l’altro il rischio pioggia non è scongiurato e dunque potrebbe esserci del fango a complicare la vitaatleti, che comunque non dovranno fare i conti con un profilo altimetrico aspro e impegnativo. Il programma prevede la disputa delle gare seniores, under 23, under 20 e della staffetta mista.Il norvegese Jakobsarà il grande favorito della gara maschile: il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa dei 5.000 metri andrà a caccia del terzo sigillo in questa manifestazione dopo quelli del 2021 e del 2022 (lo scorso anno era assente a causa di un infortunio).