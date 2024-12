Ilrestodelcarlino.it - Arte, con “Il senso dell’oltre“ quattro Maestri in dialogo

Inaugurata ieri sera, resterà aperta fino al 16 febbraio 2025 ai Musei Civici di Pesaro “Ereditare il futuro: dai grandiall’digitale“, ciclo di tre mostre per indagare il rapporto fra ricerca artistica e scientifica. Si comincia con “Il“, sintesi della produzione diartisti in rapporto ‘speciale’ con Pesaro che hanno in qualche modo segnato il Novecento Renato Bertini, Bruno Bruni, Oscar Piattella, Giuliano Vangi. A cura di Cecilia Casadei e Bruno Ceci, l’esposizione è promossa dal Comune di Pesaro e Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive; col patrocinio di: Università Carlo Bo di Urbino, Archivio Oscar Piattella Ets; in collaborazione con Pesaro Musei; organizzazione di Civita Mostre e Musei. “Il“ è la prima di tre mostre di Pesaro 2024 che vogliono seguire le tappe fondamentali del legame frae scienza.