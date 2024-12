Oasport.it - VIDEO Guglielmo Bosca: la tremenda caduta in prova a Beaver Creek. Perone fratturato

è caduto durante la secondadella discesa libera die ha rimediato una frattura composta al terzo prossimale deldella gamba destra. Il 31enne rientrerà in Italia e si sottoporrà a un’ulteriore valutazione della Commissione Medica Fisi, ma intanto l’atleta ha postato ildellasul suo profilo Instagram e ha fatto un punto della situazione.“Ciao ragazzi, scusate se vi ho fatto preoccupare e spaventare, ma volevo rassicurarvi: nonostante il mega botto, oggi posso dirvi che sto bene. Nelladi ieri, purtroppo, mi sono ritrovato un metro più largo rispetto alla linea ideale. In quel punto c’erano alcuni cambi di neve e il mio sci esterno ha perso aderenza, innescando una spigolata proprio in una zona dove non è concesso il minimo errore.