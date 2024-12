Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2024 ore 20:30

DEL 6 DICEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;CON RIFERIMENTO AI LAVORI PROGRAMMATI, NEL NODO FERROVIARIO DIDALLE 22:30 DI STASERA E FINO ALLE 3:30 DI LUNEDÌ 9 DICEMBRE LA CIRCONE SARA’ SOSPESA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DIOSTIENSE ETIBURTINA: PREVISTE LIMITAZIONI E CANCELNI PER I TRENI REGIONALI CON BUS SOSTITUTIVI LUNGO LA TRATTA INTERROTTA.DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral