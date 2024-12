Lanazione.it - Un nuovo defibrillatore per Montemurlo, lunedì l'inaugurazione

Prato, 7 dicembre 2024 – Francesco Di Carlo era un cittadino montemurlese che frequentava il bocciodromo “Vannucci – Menchetti” di via Deledda a. Lo scorso anno a dicembre se n'è andato a causa di un malore. La moglie, Luisa Raspanti, a distanza di un anno da quella dolorosa perdita, ha voluto ricordare il marito Francesco, donando unsemi-automatico al Comune di. Ilsarà inaugurato9 dicembre alle 12 in via Deledda vicino all'entrata del bocciodromo. Saranno presenti la moglie, Luisa Raspanti, il presidente del bocciodromo Giovannangelo Baldini e il sindaco Simone Calamai che ha apprezzato molto la donazione e dice: «Ringrazio la signora Raspanti per la sua generosità e per aver voluto trasformare il suo dolore in un segno di attenzione per la nostra comunità.