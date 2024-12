Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto dalla madre in casa:: "Era steso in una pozza di sangue"

E’in unadiSilvio Amatucci, ascolano di 53 anni. Saranno gli approfondimenti medico legali a stabilire l’origine della violenta ed improvvisa emorragia che lo ha colpito nella mattinata di ieri all’interno dell’abitazione in via Pesaro, a Porta Maggiore, dove viveva insieme all’anzianae al fratello Francesco, il primo a prestargli soccorso dopo che la mamma gli ha telefonato per dirgli quanto era avvenuto in. Al momento del tragico fatto Amatucci era dunque con la, il fratello Francesco era uscito poco prima per andare a svolgere una commissione. Niente lasciava presagire quello che poi purtroppo è accaduto. "Sono uscito diche Silvio stava benissimo, non manifestava alcun problema, così come nei giorni scorsi – racconta Francesco Amatucci, molto scosso per la tragica morte del fratello –.