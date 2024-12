Movieplayer.it - The Well, la recensione: la fiaba nera e raccapricciante di Zampaglione è una dichiarazione d'amore al genere

Leggi su Movieplayer.it

Disponibile da oggi in streaming su Prime Video, diamo uno sguardo all'horror esoterico di Federicocon Lauren Lavera, Claudia Gerini e con Linda. Una distribuzione difficoltosa ha spinto Federicoa seguire passo passo la sua ultima creatura, l'horror The, in un lungo tour promozionale tra Italia ed estero. Tour che ha permesso ai fan di scoprire una pellicola che affonda le sue radici nele in un certo cinema artigianale. Fin dal titolo, la nuova regia ditradisce la sua natura di omaggio alla tradizione italica anni '60 - '70, ricollegandosi idealmente a quel fil rouge che va da Mario Bava e Lucio Fulci a Dario Argento e al Pupi Avati de La casa dalle finestre che ridono, con .