Fanpage.it - Sfrattato e senza casa, Marco muore di freddo in un garage: “Natale non sarà bello per tutti”

Il 53enne veneto da tempo denunciava la sua condizioni disui social. "Io sto ale non so come mettermi in contatto con voi del municipio" scriveva esattamente un anno faMagrin trovato morto il 30 novembre scorso in una Treviso dove aveva trovato un rifugio di fortuna.