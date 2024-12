Oasport.it - Sci di fondo, Federica Casol e Giovanni Ticcò vincono la sprint in Fesa Cup

Cassol ha vinto lache ha aperto laCup, competizione di sci diche va in scena sulla pista altoatesina di Slingia. L’azzurra si è imposta in maniera autorevole davanti alla tedesca Anna-Maria Dietze e all’andorrana Gina del Rio, quinto posto per Nadine Laurent e sesto per Martina Bellini. Maria Eugenia Boccardi, Iris De Martin Pinter e Laura Colombo sono state eliminate in semifinale.La gara maschile è stata invece vinta da, capace di precedere Martino Carollo e Giacomo Gabrielli, da annotare anche la quarta piazza di Axel Artusi e il quinto posto di Michael Abram. Per quanto riguarda la categoria under 20, invece, sul fronte femminile ha vinto la valdostana Beatrice Laurent (battute la francese Margot Tirloy e l’austriaca Heidi Bucher), mentre lo svizzero Isai Neff si è imposto tra gli uomini precedendo Jakob Moch e Marco Pinzani.