Quotidiano.net - Schlein, Elkann deve dare risposte in Parlamento

"Stellantisassumersi le sue responsabilità davanti al Paese.inleche servono sul piano industriale che garantisca l'indotto e l'occupazione". La ha affermato la segretaria del Pd, ellyaggiungendo che Stellantis"riportare le in Italia le produzioni di auto per il mercato di massa nell'elettrico, perché non possiamo lasciare il campo libero soltanto ad altri produttori di altri Paesi". "vogliamo serietà e chiarezza - ha proseguito - per queste famiglie, per questi lavoratori glielo dobbiamo per il contributo che loro hanno sempre portato non solo per far crescere questa azienda, ma per far crescere questo Paese".