Lortica.it - Robot brain: marciume cerebrale

Due giorni fa ho scritto un post “sensory overload”. Abbiamo ogni giorno un sovraccarico sensoriale di informazioni che non ha precedenti nella storia umana.L’università della California calcola che l’individuo medio e’ esposto a 34 gigabyte di contenuti ogni giorno. E a un diluvio di oltre centomila parole.La mente umana può elaborare un massimo di 120 bit di informazione al secondo. In contemporanea due giorni fa l’Oxford English Dictionary, Oxford University Press affermava che la parola che ha caratterizzato l’anno 2024 e’ “ROT” così definito: deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, soprattutto come conseguenza di un consumo eccessivo di materiale (in particolare di contenuti online) considerato banale o poco impegnativo”. Ilrot riflette uno dei pericoli percepiti della vita virtuale.