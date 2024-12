Lanazione.it - Presunto stupro di una schermitrice. Il Comune chiederà di essere parte civile

di Laura Valdesi SIENA "Siamo fiduciosi che il giudice nell’udienza preliminare possa effettuare l’azione di filtro correlata auspicabilmente a questa fase", commenta l’avvocato Matteo Antonio Starace che insieme al collega Enrico De Martino difende Emanuele Nardella, 21 anni. Lo schermitore accusato di uninsieme a Lapo Pucci, 20 anni, che è assistito da Gian Paolo Del Sasso del foro di Milano in tandem con De Martino. Entrambi accusati, nella notte fra il 4 e il 5 agosto 2023, durante un camp che si svolgeva a Chianciano Terme, di aver abusato di una minorenne. All’epoca dei fatti la giovane, campionessa di scherma che gareggia per i colori dell’Uzbekistan, era ancora minorenne. La procura di Siena ha concluso l’inchiesta, come anticipato ieri, chiedendo il rinvio a giudizio dei due atleti.