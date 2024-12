Secoloditalia.it - Occupazioni, la Salis in un pistolotto su X rilancia l’illegalità come “slancio generoso”. Avs tace, ci pensa Del Debbio (video)

Cappellino azzurro in testa e piumino in tinta: è la divisa “celestiale” con cui Ilaria, la “Robin Hood” delleabusive si presenta in unpostato su X in cui, tra sguardo compassionevole e diabolica difesa dell’illecito, l’eurodeputata si lancia in un monologo postato sui social, attraverso cui insiste a voler far passare un illecitonecessario atto rivoluzionario, cavalcato da quella che presentauna comunità (di occupanti abusivi ndr) alle prese con un gesto «e collettivo per migliorare le proprie condizioni di vita».insiste ancora: le? «Uno»Ma c’è di più. L’esponente di estrema sinistra al parlamento europeo si espone ancora una volta in vista della sentenza del processo “Robin Hood“, prevista in queste ore al tribunale di Milano, per cui gli imputati chiamati a rispondere delle loro azioni sono gli appartenenti del “Comitato Abitanti Giambellino-Lorenteggio”: e sono accusati di associazione a delinquere per aver occupato illegalmente le case del quartiere popolare.