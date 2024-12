Napolipiu.com - “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”: Conte durissimo dopo l’eliminazione

Il tecnico del Napoli analizza la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia. Focus sulle scelte di formazione e sul percorso di crescita della squadra.Antoniomastica amarodel Napoli dalla Coppa Italia. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di Italia 1, ha analizzato la prestazione della sua squadra contro la Lazio: “Non è solo delusione, questa eliminazione deve provocarci una forte arrabbiatura interiore”.L’allenatore pugliese ha poi spiegato le ragioni del turnover: “Era una scelta che comportava dei rischi, ma necessaria. Avevamo calciatori che non avevano mai disputato una gara ufficiale e, per un processo di crescita, dovevamo testarli. Si tratta di ragazzi che si impegnano duramente in settimana e contribuiscono alla nostra posizione in classifica.