NBA Freestyle | Un paradosso a Denver | perché i Nuggets non ingranano nonostante Jokic sia il migliore al mondo

MVP, ino Non finisce mai di stupire, Nikola. Con quel talento, impossibile non farlo. Sta viaggiando a una tripla-doppia di media (30,1 punti, 10,4 assist, 13 rimbalzi). Ha appena superato Magic Johnson tra i migliori di sempre in questa classifica. È il terzo della storia, dietro al suo compagno Russell Westbrook e Oscar Robertson. È ormai definitivamente un futuro Hall of Famer. Se prende posizione in post-basso, potete già immaginare la palla scorrere in fondo alla retina. Una tecnica individuale da far invidia perfino a Charles Barkley, ai tempi un autentico sciamano in materia. Difficile fermare il centro deispalle a canestro,sente i movimenti del difensore con la schiena e utilizza il giro sul perno in base alla reazione e all’angolo che gli viene concesso.