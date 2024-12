Ilgiorno.it - Milano, il tassista si presenta all’esame nella sede sbagliata. “Pensavo fossero qui i test...”

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 dicembre 2024 – Qualche giorno fa, erano diventati 695, con una domanda accolta in extremis. La mattina di giovedì 5 dicembre, sono tornati a essere 694 gli aspiranti candidati a una delle 450 nuove licenze taxi messe a bando dal Comune per potenziare la flotta delle auto bianche in giro in città. Sì, perché uno degli iscritti ala scelta multipla su inglese, Codice della strada e toponomastica - da sostenere rigorosamente a distanza - ha pensato bene dirsi di persona alle 8 davanti allacentrale dell'Unione Artigiani, in via Doberdò: "Si svolge qui la prova?", ha chiesto, sentendosi replicare di "no". Ilper i tassisti Difficile immaginare che sia riuscito a tornaresua abitazione per rispondere all'appello e partecipare regolarmente al concorso.