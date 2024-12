Mercy la spiegazione del finale | Perché Sean ha cercato di uccidere suo fratello?

Leggi su Cinefilos.it

, ladelhadisuo, diretto da Tony Dean Smith e scritto da Alex Right, ruota attorno alla vita della dottoressa Michelle Miller, veterana della guerra in Afghanistan, che si trova faccia a faccia con la temibile banda dei Quinn mentre cura Ryan Quinn, ilminore del bossQuinn.è un film di genere, che si diverte con i momenti freddi che ci si aspetta da un thriller d’azione.I personaggi vengono creati abbastanza rapidamente, senza dilungarsi in troppe spiegazioni. La trama può ricordare Die Hard, rinnovato con un’eroina d’azione femminile. La dottoressa Michelle Miller, interpretata da Leah Gibson, è una coscienziosa veterana della guerra in Afghanistan che affronta la banda dei Quinn dopo che questi sono venuti a cercare Ryan, senza sapere con chi hanno a che fare.