Mercatini di Natale a Roma, dove e quando?

Piazza NavonaIl mercatino didi Piazza Navona è una delle tradizioni più amate didurante il periodo natalizio. Con la sua atmosfera incantevole, offre un’ampia varietà di prodotti artigianali e regali unici, attirando ogni anno migliaia di visitatori. Le bancarelle colorate e illuminate vendono una vasta gamma di articoli, dalle decorazioni natalizie fatte a mano ai giocattoli tradizionali, passando per dolci tipici della stagione e oggetti d’arte.Le luci, i profumi e i colori contribuiscono a creare un ambiente festoso e magico che affascina chiunque passeggi per Piazza Navona. I visitatori possono trovare anche sciarpe, cappelli e ceramiche artigianali, perfette per regalare un tocco di autenticità al. Il mercatino è aperto dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, rappresentando una tappa imperdibile per chi visitadurante le festività natalizie.