Lanazione.it - Lopez-Solenghi. Risate e musica al Petrarca

Leggi su Lanazione.it

Sketch, branili, video, le parodie di Mattarella e Borgoglio e poi attimi di comicità irresistibile, proprio come loro. Arriva il duoal Teatrodi Arezzo stasera e domani alle 21 col nuovo spettacolo "Dove eravamo rimasti" nell’ambito della programmazione nata grazie alla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo. "La sensazione più esaltante del nostro ultimo lavoro, "Massimoe TullioShow" – raccontano gli artisti – è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita. Ecco perché abbiamo voluto ripartire da qui, e non a caso abbiamo battezzato il nuovo spettacolo "Dove eravamo rimasti".