Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 36-40, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: provano a reagire i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-ASVEL (alle 20.45)1:15 Grande stoppata di Polonara che lancia Clyburne, fallo di Daum (3°) e liberi!36-40 Clyburne risponde subito!!34-40 Che canestro di Canaan, buttandosi indietro!34-38 FINO in fondo Cordinier! E’ a 8!32-38 Daum gela l’Unipol Arena con una tripla dall’angolo.32-35 Clyburne per Cordinier! Punti in contropiede!!30-35 Hackett segna sopra la testa di Dos Santos.28-35 Super tripla di Canaan.6? Errore dalla lunetta del francese.Timeout28-32 Tap in vincente di Cordinier e fallo subito!!! Dopo il tiro sbagliato di Shengelia.26-32 A segno il mid range di Shengelia (7)!6? Canestro già fatto sbagliato da un cm da Giedraitis.6? Forzatura di Shengelia da tre allo scadere.